Coronavirus, all’Officina del Ben Essere attività riprese in sicurezza

Sono riprese le attività all’Officina del Ben Essere di Curno. Dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, la sede urbana dell’Ecovillaggio Cascina Gervasoni, a Curno in via Enrico Fermi 52A, è tornata operativa nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Lo ha spiegato il direttore tecnico Max Archetti allo scorso appuntamento con il “salotto” dell’Ecovillaggio Cascina Gervasoni, iniziativa nata per far conoscere il progetto e le sue numerose proposte rivolte a chi ha a cuore o vuole approfondire argomenti e pratiche legate a sostenibilità ambientale, cultura celtica, medicina tradizionale cinese, educazione in natura e alimentazione vegetariana.

Max Archetti ha specificato: “L’idea è stata quella di ripartire con lezioni extra: per gli allievi iscritti alle mensilità di marzo, aprile e maggio, quando è stato osservato il clokdown, piuttosto che per quelli che hanno sottoscritto la tesserina di ingressi multipli sono state congelate le quote che saranno godibili con voucher da settembre a dicembre. Chi volesse, comunque, può lasciarle come donazione all’associazione. Oltre alle attività che sono riprese nel rispetto delle restrizioni anti-Covid, sta continuando il videocorso di Shaolin Kung Fu e, grazie a uno sponsor, Zero Crossing Records, abbiamo potuto ordinare una videocamera per realizzare video di miglior qualità rispetto ai precedenti”.

Illustrando il progetto, ha proseguito: “Abbiamo due sedi, l’Officina del Ben Essere e la Fattoria Cascina Gervasoni, con un gruppo assiduo di volontari che si impegnano per poterne attuare gli obiettivi. In modo particolare, il Clan del Tasso costituisce il cuore di questa partecipazione e dà un apporto fondamentale per proseguire questa esperienza che personalmente ho intrapreso 22 anni fa. Lavoriamo sulla pratica delle arti marziali, che io chiamo arti orientali, perché implicano mente-cuore-corpo e sono legate alla medicina tradizionale cinese e ayurvedica di cui sono operatore. Svolgerle permette di vivere e crescere bene: non c’è solo la dimensione sportiva ma anche quella aggregativa e culturale, per esempio c’è la parte relativa alla conoscenza del combattimento storico, cinese, celtico e medievale. Inoltre, organizziamo corsi di yoga, meditazione, Tai Ji Quan, lavoro con il tamburo di potere, educazione motoria per famiglie con bimbi da 0 a 5 anni e per i bambini delle elementari, mentre per i ragazzini delle medie c’è il Kung Fu celtico, utile per imparare il gioco di squadra. Un nostro collaboratore, poi, effettua lezioni personalizzate brucia-grassi, per contrastare la fibromialgia e tenersi in forma contando su un esperto personal trainer. Non è tutto: proponiamo anche attività di ritrovo a carattere ludico, giochi di ruolo e da tavolo, rievocazioni, attività didattiche legate all’ecologia, pet therapy, uno spazio di ascolto per consulenza su problemi alimentari e siamo sempre pronti a collaborare con le altre associazioni per dar vita a nuovi progetti e iniziative”.

Infine, Max Archetti invita chiunque volesse inserirsi come volontario a collaborare e conclude ringraziando “le persone che hanno preso parte alla raccolta fondi a sostegno dell’Officina del Ben Essere. Dobbiamo ancora reperire 6mila euro, quindi rinnovo l’appello a sostenere questa realtà. A settembre/ottobre ci sarà l’assemblea dei soci dell’Ecovillaggio con rinnovo delle cariche”.

Per avere ulteriori informazioni contattare Max Archetti telefonando al numero 3382677703.

È possibile saperne di più inviando un’e-mail a cascinagervasoni@edass.eu, consultando il sito www.officinadelbenessere.online oppure accedendo alla pagina Facebook “Officina del Ben Essere”.