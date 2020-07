Coronavirus, a Parre saltano la sagra degli scarpinòcc e lo Spritz Summer Party

A causa dell’emergenza Coronavirus a Parre vengono annullate la 55esima edizione della sagra degli scarpinòcc e il 12esimo Spritz Summer Party Parre.

Lo comunica la Pro Loco Parre con un post sulla propria pagina Facebook: “Cari amici Parresi e cari turisti affezionati ai nostri eventi. Come ben sapete stiamo ancora attraversando un momento particolarmente delicato in tema sanitario. Quindi, per tutelare sia voi tutti che noi organizzatori, abbiamo preso la decisione di annullare anche questi due appuntamenti estivi che per noi e per il nostro paese rappresentano il fulcro della nostra attività e motivo di grande orgoglio. Siamo certi che comprenderete le ragioni di questa decisione, anche noi vorremmo tanto far festa con voi tutti, ma siamo consapevoli che due eventi di questa portata meritano di essere vissuti con grande intensità e spensieratezza, quindi saremo pronti a ripresentarli e viverli con voi appena possibile”.

L’idea, però, è di dar vita a un’iniziativa simbolica. “Stiamo pensando – prosegue la Pro Loco Parre – a un evento di proporzioni limitate e con modalità differenti per dare un segno di rinascita e ritrovarci insieme. Sarà nostra cura comunicarvelo attraverso tutti i nostri canali di comunicazione”.

Infine, guardando al prossimo futuro, la Pro Loco Parre conclude: “Cogliamo l’occasione per informarvi che ci sono grandi novità in arrivo in oratorio, che ci permetteranno di alzare ulteriormente la qualità dei nostri eventi. Ripartiremo con l’entusiasmo di sempre appena le condizioni lo permetteranno. Con l’occasione vi auguriamo una splendida estate … in sicurezza. Torneremo ad assembrarci e sarà bellissimo”.