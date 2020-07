Conte: “Momento storico per Italia e Ue, abbiamo grandi responsabilità”

“Momento storico per l’Europa, per l’Italia. La determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo è stata premiata: 750 miliardi di cui il 28 per cento, una buona parte, vale a dire 209 all’Italia, addirittura migliorato rispetto a quanto si prospettava all’inizio, soprattutto sui prestiti che passano da 91 a 136 miliardi”.

Dopo l’intesa sull’accordo al vertice europeo, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, alle 6 di martedì, parla con i giornalisti: “Abbiamo grandi responsabilità: con questi soldi abbiamo la possibilità non solo di ripartire, ma di cambiare volto al nostro Paese con la crescita economica nel segno delle sviluppo sostenibile: più verde, più digitale, più innovativa, più inclusiva. Con più ricerca e infrastrutture. Abbiamo agito per l’Italia, ma anche per tutelare le prerogative della struttura comunitaria, per tutelare la genuina vocazione del progetto europeo facendo prevalere la logica delle alternative ai veti incrociati”.

Conte poi passa ai ringraziamenti: “Ringrazio tutte le forze di maggioranza che mi hanno sostenuto unite, ma anche le forze di opposizione, soprattutto alcuni esponenti (e qui si riferisce a Giorgia Meloni di FdI) che hanno compreso la portata storica di queste trattative. Ma grazie a tutti gli italiani: ho avvertito forte il sostegno di tutta la comunità nazionale”.

“Non ho mai pensato – dice rispondendo a una domanda – che tutto potesse saltare; c’era una linea rossa che non avrei mai lasciato venisse oltrepassata. Perché è impensabile che un singolo Paese possa bloccare tutta l’Europa, non si dà a nessun Paese la possibilità di invadere le competenze della commissione Ue”.

Sul Mes, che il segretario del Pd Zingaretti lunedì aveva di nuovo chiesto, risponde: “Ne abbiamo discusso tanto e ne continueremo a parlare. Il Mes non è il nostro obiettivo, l’obiettivo è trovare gli strumenti migliori per il nostro Paese. Il piano che ci dà 209 miliardi è l’assoluta priorità: con prestiti molto molto vantaggiosi. Spero che questo contribuisca a distrarre l’attenzione morbosa che circonda il Mes”.

“Sono orgoglioso di questo risultato, sono orgoglioso di essere italiano” conclude il presidente del Consiglio.