Bergamonews ha una mascotte, un orsetto. Ancora senza nome: lo scegliete voi?

Bergamonews ha una mascotte.

È un orso, che altri hanno scelto come simbolo, effigie, perfino un premio. Già, l’orso è il premio del festival cinematografico di Berlino (il cui nome sembra derivi proprio da Bar-orso). Ma è anche il simbolo di Madrid con la statua in centro città del plantigrade col corbezzolo. Ed è l’effigie che compare sulla moneta canadese da due dollari.

Ma l’orso è spesso protagonista di simpatiche digressioni di peluche, di divertenti cartoni animati, di storie, a fumetti o meno.

Anche noi l’abbiamo reso un po’ pacioccone e stralunato, ma non troppo (è pur sempre la mascotte di un giornale che non può permettersi imbambolamenti, anzi…) grazie alla matita della nostra cara amica Clara Grassi, la “mamma” dei pennuti skizzati che ha disegnato una serie di situazioni in cui il nostro amico può, con tutta calma, leggersi il suo quotidiano preferito.

Ci piace e vorremmo somigliargli un po’ perché incarna qualità positive come il coraggio, la gentilezza, grande volontà e forza. E, incredibile, anche la velocità che è una importante caratteristica di Bergamonews nel proporre le notizie. Perché, contrariamente all’immaginario collettivo, può correre quattro volte più veloce di un uomo.

Insomma… speriamo sia simpatica anche a voi la nostra mascotte e che diventi familiare come il giornale che rappresenta. Intanto sarà protagonista di una campagna social per raccontare il giornale online di Bergamo e spiegare che per leggere tutte le notizie senza aspettare che spuntino via via in bacheca basta cliccare www.bergamonews.it

Però la nostra mascotte non ha ancora un nome: lo facciamo scegliere a voi. Come? Suggeritelo mandandoci una proposta a bergamonews@gmail.com oppure nei commenti su Facebook o Instagram.