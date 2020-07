È con un gol di Luis Muriel che l’Atalanta di Gasperini scrive un nuovo capitolo della storia del club: i nerazzurri volano – momentaneamente – al secondo posto, dietro alla Juve, ma soprattutto salgono a quota 74 punti; mai in 113 anni di vita la Dea aveva raggiunto un traguardo simile.

Poi: ventitreesima partita con l’attacco in gol (nuovo record) e quindicesimo risultato utile consecutivo. Serve altro per dire che questo gruppo sta facendo qualcosa di clamoroso anche quest’anno?

Contro il Bologna per gli uomini di Gasperini arriva una vittoria che ha un significato enorme perché trovare le motivazioni per continuare a volare, ora che un posto in Champions League è praticamente in cassaforte, non è affatto scontato. Gli emiliani, poi, si sono dimostrati come al solito insidiosi e difficili da mettere sotto.

È servito un gol di Muriel, entrato dopo l’intervallo, per piegare le resistenze di un Bologna che ha poi dato battaglia fino all’ultimo, anche se i nerazzurri hanno avuto – come capita ormai spesso, per non dire sempre – il pallino del gioco in mano.

Zapata e Gomez hanno fatto la loro parte, ma non sono riusciti a incidere come in altre occasioni. Non benissimo, invece, un Pasalic che nel primo tempo ha avuto sul destro un paio di occasioni che andavano sfruttate molto meglio.

Positivo l’ingresso di Colley: vivace, pimpante, con tanta voglia di fare (forse troppa, visto il giallo per simulazione preso nel finale: peccato di gioventù), il giovane gambiano tornerà utile in queste ultime gare di campionato.

Ora l’Atalanta torna in campo venerdì sera a San Siro, contro il Milan di Ibrahimovic.