Tre webinar proposti da Fondazione ITS JAC per scoprire le professioni del futuro

Si svolgeranno il 21, 22 e 27 luglio alle ore 17 i nuovi webinar gratuiti organizzati dalla Fondazione ITS Jobs Academy con la partecipazione di docenti e alcuni studenti che illustreranno le opportunità di tre dei corsi proposti, analizzando le figure professionali che si formano nei due anni e tutte le attività formative connesse. I corsi illustrati nei tre eventi digitali si rivolgono a chi desidera intraprendere percorsi tecnici molto pratici per specializzarsi ed entrare direttamente nel mondo del lavoro. Per iscriversi ai singoli webinar si può consultate il sito www.fondazionejobsacademy.org.

Martedì 21 luglio si parte con l’evento digitale “Plastics & Composite Technology”. Il corso che sarà raccontato nel corso del webinar forma “super-tecnici” per l’industria delle materie plastiche e dei materiali compositi, un settore che rappresenta un’eccellenza italiana e per il quale le aziende manifestano costantemente una forte richiesta di giovani tecnici specializzati. Il comparto delle materie plastiche e compositi occupa infatti una posizione di rilievo nell’industria europea del settore e conta più di 5.000 imprese in Italia di cui 3.300 hanno sede nel Nord Italia. Il percorso – primo in Italia – forma una figura professionale con un alto tasso di conoscenze teoriche e pratiche, capace di gestire le macchine per varie tecnologie di trasformazione, la scelta dei materiali, i criteri di progettazione, le procedure di lavorazione, l’assistenza tecnica-commerciale specialistica. Durante il biennio sono previsti anche interventi in aula di tecnici aziendali per approfondire tematiche tecniche e visite aziendali per avvicinare sempre più gli studenti al mondo del lavoro.

Mercoledì 22 luglio si prosegue con l’evento digitale dedicato al corso “Industrial design & Innovation technology”. Il corso forma tecnici della modellazione 3D e prototipazione per l’industria manifatturiera e del Design ed è dedicato specialmente a chi arriva da un percorso da geometra. Lo studio dell’evoluzione e trasformazione tecnologica abbinato alla possibilità di lavorare con i software più diffusi per la progettazione permettono di acquisire competenze nel disegno tecnico industriale e nell’evoluzione di un prodotto. Oltre alla specializzazione tecnica e all’inserimento contrattuale in azienda, il corso permette di ottenere anche una certificazione specialistica, quella del software “Solidworks” utilizzato dalle aziende per la progettazione e la modellazione in 3D. Il Disegnatore meccanico può trovare impiego presso aziende metalmeccaniche attive nella fabbricazione di macchine e di apparecchi elettrici-elettronici o presso studi di ingegneria meccanica sotto la direzione del progettista o del responsabile dell’ufficio tecnico.

Il metodo “learning by doing” che viene utilizzato dà agli studenti l’opportunità di imparare e poi di mettere immediatamente in pratica quanto appreso direttamente in aula e in laboratori strutturati a favorire la didattica del corso.

Lunedì 27 luglio, infine si terrà il webinar sul corso “Store & digital retail management”. Il corso forma figure manageriali da inserire in ambito Retail tradizionale e digitale, con competenze di coordinamento di risorse umane, monitoraggio economico-finanziario, logistica, visual merchandising e vendita.

Lo store manager oggi non è più solo un responsabile di negozio, ma un vero e proprio brand ambassador che deve essere in grado di comunicare i valori e l’identità della marca, con un orientamento manageriale che lasci maggiori spazi alle capacità personali. Rispetto allo scorso anno il percorso professionale si è aggiornato per adattarsi sempre più al mondo del digitale con l’introduzione di ore di formazione specialistiche dedicate all’E-commerce, per perseguire così l’obiettivo di formare professionisti della gestione di punti vendita sia fisici che digitali.

Grazie ai corsi della Fondazione Its JobsAcademy le aziende possa disporre di una risorsa specializzata in linea con le proprie esigenze e questa collaborazione ha portato negli anni ad ottenere quasi il 100% dei diplomati assunti in azienda al termine del percorso.

– Martedì 21 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, webinar del corso “Plastics & Composite Technology”: https://www.fondazionejobsacademy.org/it/webinar-gratuito-specialistico-diventa-un-tecnico-della-stampa-3d/

– Mercoledì 22 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, webinar del corso “Industrial design & Innovation technology”: https://www.fondazionejobsacademy.org/it/webinar-gratuito-specialistico-corso-sulle-materie-plastiche/

– Lunedì 27 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, webinar del corso “Store & digital retail management”: https://www.fondazionejobsacademy.org/it/webinar-gratuito-specialistico-diventa-un-omni-channel-store-manager/

Fondazione JobsAcademy è l’alternativa per formare tecnici d’alta specializzazione in aree tecnologiche strategiche. È un’opera, ovvero una realtà strutturata e gestita secondo le logiche di una azienda ma senza scopo di lucro, bensì con scopi di utilità sociale. Lo scopo è promuovere la realizzazione integrale della persona, accompagnandola verso il mondo del lavoro attraverso un’esperienza formativa, educativa, esperienziale.