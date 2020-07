“Paura per il sasso lanciato dal cavalcavia che ha colpito il nostro parabrezza“: non è il primo caso

Attimi di paura domenica pomeriggio per una famiglia mentre era in auto. All’uscita dalla galleria di Montenegrone “un sasso lanciato dal cavalcavia” ha colpito il parabrezza. E non sarebbe il primo episodio del genere negli ultimi giorni, nella stessa zona dove sembra ci siano delle telecamere che potrebbero aiutare a far luce sulla brutta vicenda.

Il fattaccio di domenica, denunciato ai carabinieri, è stato raccontato con un un post su Facebook dalla donna che era a bordo della vettura, Elena Zanga: “Domenica pomeriggio come tante – le sue parole – . Decidiamo di fare un giro in allegria con il nostro amato bimbo.

Gli do il latte, lo cambio, raccolgo e preparo le sue cose con gioia perché non si sa mai se si sporca. Ci prepariamo per andare.

Siamo in auto che chiacchieriamo ma qualche pezzo di m. ha avuto la bella idea di lanciare un sasso grosso come un pompelmo dal cavalcavia uscendo della galleria Montenegrone.

Chiunque tu sia sappi che non è successo nulla per miracolo ma che in auto eravamo in tre, di cui uno un neonato di neanche tre mesi.

Ci vuole tanta cattiveria e stupidità per fare una cosa del genere. Grazie a dio è stata evitata la strage” conclude la donna nel suo post accompagnato da una foto del parabrezza sfondato.