Finalmente la felicità, La mummia o Eden? La tv del 20 luglio

Per la prima serata in tv, lunedì 20 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il giovane Montalbano 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Morte in mare aperto”: le nozze si avvicinano, e i preparativi procedono a spron battuto, anche se Livia non può essere a Vigata. Montalbano intanto si trova ad affrontare un caso dai contorni piuttosto insoliti: a bordo di uno dei pescherecci di Matteo Cosentino, il motorista Franco Arnone è morto per un colpo partito accidentalmente dalla pistola di uno dei pescatori dell’equipaggio, Tano Cipolla. Ma l’ipotesi dell’incidente non convince: si indaga sui rapporti fra Tano e la moglie Michela, e soprattutto sugli affari di Cosentino. Anche il giovane Fazio ha un comportamento strano: è innamorato di una ragazza, Anita Lodato, che ha lasciato Antonio Barreca quando ha scoperto che è un mafioso…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Made in Sud”, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione di Biagio Izzo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Finalmente la felicità”, con Leonardo Pieraccioni. Benedetto (Leonardo Pieraccioni), insegnante di musica toscano con un interesse quasi smodato nei confronti dei temi legati all’ecologia, apprende grazie alla popolare trasmissione televisiva C’è posta per te di avere una sorella, Luna (Ariadna Romero), ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per seguire la sua professione di modella, Luna entra in contatto con la diversa realtà del nuovo fratello, che causa non pochi problemi, anche per via di un fotografo eccentrico (Shel Shapiro), di un ex fidanzato onnipresente (Thyago Alves) e di Sandrino (Rocco Papaleo), autista di pullman turistici e amico-confidente di Benedetto. A complicare ancora di più la convivenza dei due è, poi, la convinzione di Benedetto che la madre sia stata assassinata dalla famosa attrice Barbara Bouchet.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Desconocido”; su Italia1 alle 21.15 “La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il riscatto”; su La5 alle 21.05 “Now is good”; su Iris alle 20.55 “Danko”; e su Italia2 alle 21.15 “Austin Powers – La spia che ci provava”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con “Marvel’s Daredevil”. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Ll’arte d’ ‘o sole”. Prosegue il percorso di memoria di Renzo Arbore, accompagnato dalla simpatia di Maurizio Casagrande, nella canzone napoletana: tanti i classici, da Mandulinata a Napule a Munasterio e Santa Chiara, proposti dall’Orchestra Italiana in studio, ma anche nei filmati delle tournée nelle grandi capitali del mondo. Con Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana. un programma di Renzo Arbore e Gino Aveta; con la partecipazione di Maurizio Casagrande.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Padre o poliziotto?”: dopo l’aggressione subita da un poliziotto, Joséphine entra in azione per far superare lo choc vissuto dai colleghi dell’uomo…

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su Mediaset Extra alle 21.15 “Ciao Darwin – Terre desolate”; e su Real Time alle 21.20 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.