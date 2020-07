È di nuovo matematicamente Champions per la bella Atalanta

La serata calcistica di domenica 19 luglio, quella della 34esima giornata della serie A regala alcuni verdetti per il campionato. Uno di questi, il più importante per i bergamaschi tifosi (e anche non) è legato al pareggio dell’Olimpico che di fatto ha reso l’Atalanta irraggiungibile per la Roma consegnando ai nerazzurri orobici la certezza della seconda partecipazione alla Champions League. Con quattro giornate d’anticipo.

Un risultato più che meritato per il team guidato da Gian Piero Gasperini che da mesi ormai sta facendo faville in campo, non solo conquistando vittorie e risultati positivi uno dietro l’altro, ma offrendo spettacolo e gran gioco. Facendo divertire così i sostenitori ormai galvanizzati, ma anche tutti gli appassionati del bel calcio.

Anche il pareggio di sabato contro il Verona (il 14° risultato utile consecutivo in campionato, con ben 11 vittorie e 3 pareggi dal 7-0 del 25 gennaio sul campo del Torino) si è dunque dimostrato prezioso per agguantare con largo anticipo l’ambito posto in Europa mentre si scaldano i motori per le prossime sfide a Lisbona di metà agosto.

Ricordiamo che la prima qualificazione, quella dell’anno scorso, l’Atalanta l’acciuffò all’ultima partita del campionato battendo a Reggio Emilia il Sassuolo per 3-1.

Anche se… qualche espertissimo di numeri sottolinea che qualora Napoli e Roma dovessero vincere le rispettive coppe e contemporaneamente l’Atalanta arrivasse quarta, a giocare la Champions sarebbero Napoli e Roma.