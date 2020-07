Inizia una nuova settimana dopo un weekend di metà luglio tutto sommato non male, tra sole e non troppa afa. Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo andiamo a vedere che tempo ci aspetta a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Sull’Europa meridionale si sta rinforzando un’area di alta pressione, che lunedì e nel corso dei prossimi giorni porterà tempo generalmente stabile e soleggiato anche sulla Lombardia, con temperature in ulteriore aumento e clima più afoso in pianura. Nella seconda parte della settimana sembra probabile un indebolimento dell’alta pressione, con instabilità in graduale aumento a causa di infiltrazioni di aria più fresca provenienti dalla Francia.

Lunedì 20 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi ma con precipitazioni isolate o assenti.

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in aumento (30/33°C).

Martedì 21 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo annuvolamenti su Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio con locali rovesci o temporali in esaurimento verso sera.

Temperature: Minime in aumento (18/21°C), massime in lieve aumento (31/34°C).

Mercoledì 22 luglio 2020

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque in mattinata. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso in pianura, nuvolosità cumuliforme in rapido sviluppo sui rilievi con possibili rovesci e temporali sparsi, in locale sconfinamento verso le vicine aree di pianura tra sera e notte.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime stazionarie (32/34°C).