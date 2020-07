Almenno San Bartolomeo si stringe attorno al sindaco per la perdita del padre

Un ricordo dolce e sincero, per papà Giuseppe che non c’è più: Alessandro Frigeni, sindaco di Almenno San Bartolomeo, ha affidato al proprio profilo Facebook le sue emozioni, in un momento di dolore.

“Sei stato il mio maestro di vita, un padre presente, affettuoso e anche severo quando era necessario, ma anche un amico che nella vita mi ha sempre saputo orientare e consigliare nel modo giusto – ha scritto – Mi hai amato tantissimo e io, nel mio piccolo, ho cercato di ricambiare il grande affetto che mi hai sempre dato.

Sei stato (e sarai sempre) per me e per tutti noi un esempio straordinario di impegno e generosità nei confronti della tua famiglia e della tua comunità; ci hai dato un grande esempio anche nell’affrontare la tua lunga malattia sempre con grande coraggio, positività e voglia di vivere.

Fin da piccolo mi hai insegnato i valori ai quali cerco ogni giorno di ispirare la mia vita: l’onestà, l’umiltà, l’altruismo, il bene comune, l’impegno sincero e disinteressato in favore della comunità; mi hai insegnato a coltivare la fede cristiana in modo riservato ma autentico.

Mi mancherai moltissima ma rimarrai per sempre nel mio cuore, così come rimarranno per sempre impressi in me i tuoi preziosi insegnamenti…grazie”.

Al sindaco Frigeni si è stretta subito tutta la comunità di Almenno San Bartolomeo, e anche di più: tantissimi i messaggi di affetto arrivati, dalle semplici condoglianze a chi ha condiviso anche qualche ricordo.

Ad Alessandro Frigeni vanno le condoglianze anche di tutta la redazione di Bergamonews.