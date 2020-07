Stop Atalanta: a Verona finisce in parità

La formazione dell’allievo Juric è riuscita a imbrigliare con grande efficacia il gioco della Dea e, complice una giornata storta in termini di lucidità e precisione, la formazione orobica non è andata oltre l’1-1 .

Si tratta senza dubbio di un pareggio giusto in merito a quanto si è visto in campo dove lo spettacolo non è mai veramente decollato per via sia della temperatura che dello schieramento in campo delle due squadre.

L’Hellas ha saputo , grazie ad un instancabile corsa e aggressività, bloccare le fonti di gioco principali neroazzurre (il Papu e soprattutto le corsie esterne ).

Così la Dea non ha avuto la possibilità di poter riproporre con fluidità il proprio gioco risultando molto spesso imprecisa negli ultimi venti metri.

Il risultato ottenuto in terra scaligera segna così la continuità di questa Atalanta che sale a quota 71 punti appaiando l’Inter al secondo posto.

In attesa delle sfide che vedranno impegnati il Biiscione e la Lazio, l’undici di Gasperini si proietta già verso la sfida contro il Bologna.

La lotta alla piazza d’onore appare particolarmente agguerrita, che il rush finale abbia inizio.

Le pagelle

Gollini 6,5: Sempre sicuro nelle uscite alte, l’estremo difensore sfodera un’ottima parata sul tiro-cross di Faraoni nel corso del primo tempo, in occasione del gol veneto respinge inoltre la palla calciata da Rrahmani, ma non può nulla sul tap-in di Pessina.

Toloi 6: Il brasiliano contiene bene Zaccagni, anche se ha qualche problema con gli ingressi di Borini e Di Carmine. Un errore in disimpegno gli costa il cartellino giallo.

Palomino 5,5: Nel secondo tempo il difensore argentino si fa sorprendere sul colpo di testa di Faraoni e non mostra reattività in occasione del pareggio gialloblu. (Caldara 5,5: Dopo gli svarioni già visti nella gara contro il Brescia, anche al Bentegodi il centrale di Scanzorosciate risulta imballato: quando ha la palla tra i piedi pare infatti che la sfera scotti troppo.)

Djimsiti 6,5: L’albanese non perde mai la bussola, risultando sempre pulito e ordinato in fase di impostazione della manovra.

Hateboer 5,5: Viene chiuso bene dai vari Empereur e Lazovic ma pure l’olandese macina poco per rendersi veramente pericoloso. Sfonda poco sulla propria corsia e nell’unica occasione in cui prova lo scatto viene subito abbattuto da Amrabat. Salterà il Bologna poiché squalificato.

Freuler 6: Classica gara senza infamia e senza lode per lo svizzero. Recupera palloni, ma spesso il Verona lo obbliga al fraseggio orizzontale che risulta sterile. (De Roon SV)

Pasalic 6: In mezzo al campo il croato disegna buone geometrie soprattutto in verticale a saltare le linee fitte del Verona. Ha due occasioni nitide: nel primo caso Silvestri lo respinge in angolo, all’ultimo minuto mette il piede in un duello con Rrahmani, ma il pallone termina a lato.

Gosens 6: Il tedesco chiude in difesa una splendida diagonale su Faraoni, mentre in fase di spinta vale il discorso per il compagno dal lato opposto. L”Hellas compie un ottimo lavoro per non permettere agli esterni di verticalizzare e arrivare sul fondo spesso. (Castagne 6)

Malinovskyi 6: Nonostante le marcature attente degli uomini di Juric, quando l’ucraino riesce a sgusciare via trova sempre il giusto spiraglio. In questa occasione ciò che manca però è la precisione nei tentativi da fuori area. (Muriel SV)

Gomez 6: Gioca a sinistra e la posizione ma, complice la buona gestione della difesa scaligera, il capitano si trova in difficoltà penalizzando n parte anche Gosens. Cerca sempre di illuminare i compagni con traversoni in area (vedi colpo di testa di Pasalic) e prova ad inserirsi ed andare al tiro, ma Silvestri spedisce al mittente senza troppe difficoltà.

Zapata 7: L’attaccante colombiano sbaglia sì qualche controllo di troppo, ma si trova spesso isolato in attacco con i marcatori veronesi pronti come avvoltoi a braccarlo. Parte con uno splendido assist con il contagiri che mette Pasalic da solo davanti all’estremo difensore avversario, mostrando grande forza fisica sia nella prima frazione quando Silvestri respinge una sua conclusione da posizione laterale, sia quando approfitta dell’errore di Gunter, resiste al suo ritorno e insacca il gol del momentaneo vantaggio. Il suo lavoro di lotta, ma anche servizio ai compagni viene svolto fino alla fine quando apparecchia la tavola a Muriel.