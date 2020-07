Paolo Borsellino, Catwoman o la Carrà? La tv del 19 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 19 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Omnia vincit amor” e “Il tre non è il numero perfetto”. Nel primo, Lisa è socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l ‘accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nel frattempo Nina, l’ex moglie di Enrico, è pronta a tutto per provare a salvare il suo matrimonio mentre Lisa riceve la visita inaspettata della sorellastra Aurora, una ragazza del la stessa età della figlia Mia.

Nel secondo, Lisa, per un imprevisto, non riesce a sostenere l’esame e si trova costretta a mentire di nuovo al suo capo. Nel frattempo Enrico vorrebbe far firmare a Nina le pratiche per il divorzi o ma, lavorando di nuovo insieme, finiscono per riavvicinarsi…

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la miniserie “Paolo Borsellino”. Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini interpretano i giudici del pool antimafia di Palermo, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, impegnati nella guerra contro la mafia.

Su RaiDue alle 21.05 c’è “Rai Sport 90° Sera – Condotto da Simona Rolandi e Enrico Varriale” e alle 22 il telefilm “Fbi”. Andrà in onda l’episodio “Smascherato”: la squadra dell’F.B.I. si trova ad indagare sull’omicidio di un giornalista. Maggie ripensa inevitabilmente al marito Jason, anche lui giornalista, morto in un incidente d’auto…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la replica di “A raccontare comincia tu”. Verrà riproposta l’intervista di Raffaella Carrà a Loretta Goggi.

Su Rete4 alle 21.25 verrà riproposto “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Catwoman”; su Rai4 alle 21.20 “The Quiet – Segreti svelati”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Isolation – Pericolo alle Bahamas”; su La5 alle 21.10 “Sedotta da uno sconosciuto”; e su Iris alle 20.30 “Lost in Traslation – L’amore tradotto”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Il Giappone visto dal cielo – La terra degli dei”. Partendo da Hiroshima, dove il ricordo della tragedia della Seconda guerra mondiale è ancora molto vivo, puntiamo verso regioni dove si coltivano olivi e si allevano ostriche. Intanto, lunghe code di pellegrini di tutte le età si mettono in cammino verso i luoghi sacri del Buddhismo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Emigratis” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.