Coronavirus, Il Collegio “trasloca” da Caprino Bergamasco a Frosinone

Il Collegio “trasloca”. La nuova edizione del docu-reality di RaiDue, giunto al quinto anno, non si svolgerà al Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco ma al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Il quotidiano On-Line della provincia di Frosinone e Roma Tg24.info ha immortalato i ragazzi che accompagnati dai genitori varcano la soglia del collegio per cominciare le registrazioni. La produzione ha deciso di cambiare location, per motivi legati all’emergenza Coronavirus che ha visto Bergamo come una delle zone italiane più colpite dalla pandemia. La struttura, inaugurata il 22 maggio 1890, è composta da 4 piani, un grande giardino e 10mila metri quadri di spazio: è stata scelta proprio per la sua ampiezza.

Il programma, confermato nei palinsesti autunnali di RaiDue, come sempre vedrà protagonista un gruppo di adolescenti pronti a essere catapultati nel sistema educativo del passato: i ragazzi, tutti dai 14 ai 17 anni, vivono con regole diverse da quelle affrontate nella vita di oggi. In occasione della presentazione dell’offerta televisiva di Viale Mazzini dei prossimi mesi, avvenuta giovedì 16 luglio, sono stati svelati alcuni dettagli della trasmissione, a cominciare dall’anno di ambientazione. Dopo il tuffo negli anni ’80 della scorsa stagione, si passerà agli anni ’90, più precisamente nel 1992.

La prima puntata è prevista martedì 27 ottobre e la trasmissione dovrebbe proseguire fino a dicembre, per un totale di 8 puntate.