Attimi di paura domenica pomeriggio a Mapello, dove un’auto si è schiantata e ha preso fuoco. A bordo una coppia con una figlia di undici anni, feriti in modo non grave.

È successo poco prima delle 16 in via del Castello. Per cause da chiarire la vettura, alimentata a GPL, è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto. A seguito dell’impatto il mezzo ha preso fuoco.

Ferite in modo non grave le tre persone a bordo: una donna di 51 anni, un uomo di 53 e la ragazzina di 11.

Per i soccorsi sono intervenute 3 ambulanze e 2 auto mediche, oltre ai Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona compromessa.