Atalanta, per il dopo Higuain la Juve vuole Zapata: pronta l’offerta

La Juve ha scelto il successore di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, a prendere il posto del Pipita al centro dell’attacco sarà l’atalantino Duvan Zapata.

La dirigenza bianconera starebbe trattando già da tempo con i bergamaschi sulla base di un’offerta di 30 milioni più il cartellino del portiere Perin, di proprietà della Juve e in prestito al Genoa.

La necessità di coprire un ruolo che non può essere quello di Cristiano Ronaldo e Dybala, ha spinto Paratici a caccia di punte centrali per la prossima stagione. C’è stato un lungo corteggiamento per arrivare a Milik, ma ora sembra proprio che Zapata sia in cima alla lista dei desideri della Juventus.

Il colombiano, autore del momentaneo vantaggio contro gli uomini di Sarri nell’ultima partita tra Atalanta e Juve a Torino, a Bergamo ha trovato la sua definitiva consacrazione e in questa stagione ha già siglato 17 reti.