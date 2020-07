Tributo a Zucchero, Spritz e teatro: il week-end in provincia

Dopo la fase acuta dell’emergenza Covid e il lockdown sono ripresi gli eventi organizzati sul territorio. Nel rispetto delle regole anti-Coronavirus vengono proposte diverse iniziative nella Bergamasca, dando vita a occasioni per stare all’aria aperta e divertirsi.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 18 e domenica 19 luglio nella provincia orobica.

Sabato 18 luglio alle 10 e domenica 19 luglio alle 16.30 sarà possibile partecipare a visite guidate a due voci all’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, affascinante angolo pedemontano di Fontanella del Monte Canto, così piccolo eppure ricco di storia, cultura e leggende.

La chiesa abbaziale cluniacense, fondata da Sant’Alberto da Prezzate nel 1080, costituisce un esempio di romanico bergamasco che trova espressione anche nel vicino tempio di San Tomè della piana di Almenno. L’interno presenta uno schema basilicale costituito da tre navate. Le pareti interne presentano resti di affreschi del XV e del XVI secolo ancora perfettamente leggibili, anche se sono incerti i personaggi rappresentati.

Negli anni 1964 – 1992 è stato ospitato qui, dai vescovi del tempo, il servita David Maria Turoldo, insigne poeta friulano.

In questo luogo il Santo Papa Giovanni XXIII saliva ogni anno a rifocillare lo spirito nelle pietre che, diceva, “pregano per noi”.

Dal 1998 il complesso è divenuto Cappellania Vescovile, con un proprio Rettore.

Consigli su cosa fare eventualmente prima o dopo la visita dell’Abbazia.

Nei floridi boschi del monte Canto, si trovano molti sentieri e si ha la possibilità di fare delle piacevoli passeggiate al fresco.

Partendo dall’Abbazia, raggiunta la cima, dove si trova la chiesetta di Santa Barbara, si può scendere fino ad arrivare all’Abbazia di Pontida e da lì si può ritornare a Fontanella, con un percorso ad anello, passando dal sentiero 898, detto della Pietra di Sant’Alberto. Durata 2 ore circa.

Oppure, con un’ora di cammino, si può raggiungere Fontanella partendo da:

1) Sotto il Monte Giovanni XXIII con il sentiero 893 (incrocio 892) del CAI;

2) Ambivere, dal Santuario della Madonna del Castello, con il sentiero 899 del CAI.

Chi desiderasse concludere il tour con un ottimo aperitivo, lo potrà fare presso l’Azienda Agricola Vitivinicola locale Sant’Egidio che offre una degustazione dei loro vini, accompagnati da affettati e formaggi locali.

Ecco i dettagli :

Ritrovo : Sagrato dell’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella

Costo di partecipazione: 10 €/pax.

Durata: 2h circa

1’ Data : sabato 18 luglio

Orario 10:00 Raccolta quote di partecipazione (inizio visita 10:15).

2’ Data : domenica 19 luglio

Orario 16:30 Raccolta quote di partecipazione (inizio visita 16:45).

L’iniziativa è organizzata da Bergamo dalla Terrazza.

Numero di partecipanti per ogni turno: minimo 10 e massimo 15 persone/guida.

Il pagamento sarà effettuato in loco.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, inviando un’e-mail a bergamodallaterrazza@gmail.com o telefonando a: Alessandro Giorgi 329 051 6456, Michela Del Rosso 335 690 7083. Un’e-mail darà conferma dell’avvenuta prenotazione.

Nella mail si prega di indicare:

– il numero dei partecipanti per cui si prenota;

– un numero di cellulare, per eventuali comunicazioni dell’ultimo minuto.

Gli organizzatori suggeriscono di indossare calzature comode.

Sabato 18 luglio alle 21.15 alla chiesa di Santa Giulia di Bonate Sotto andrà in scena lo spettacolo “Piccoli funerali”, ispirato al famoso libro di Edgar Lee Masters e a Cartoline dai Morti di Franco Arminio.

Non contiene epitaffi ma porta in scena piccoli funerali, attraverso una partitura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito funebre a un brano dedicato a chi se ne è andato. Una dedica che è un atto d’amore, un regalo e un saluto, un momento intimo e personale e al tempo stesso catartico, che trova forza nella musica lieve e potente come una folata di vento. Ogni brano è un gesto che riporta ad una memoria. Ogni funerale è raccontato da chi se ne va e attraversa una vita appena vissuta.

Una riflessione poetica, canora e in qualche modo performativa che crea una grandissima commozione in modo veramente semplice ed esemplare. Qualcosa che rimane struggente e a suo modo indimenticabile, su quanto proprio l’assenza dei riti crei una solitudine dentro le persone proprio di fronte alle prove più dure, alle cesure dell’esistente, a cui ora non siamo più preparati: una chiara testimonianza di cosa significhi la perdita di un vero e proprio rito di accompagnamento. Uno spettacolo necessario, commovente e dolcissimo capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita.

Per prenotarsi accedere al link https://www.eventbrite.it/e/112529779600 oppure telefonare (solo per i residenti) al numero 0354996028 (biblioteca).

Sabato 18 luglio alle 21 al Beach Village di Scanzorosciate si terrà una serata musicale in omaggio a Zucchero. Si consiglia di prenotare considerando che gli ingressi sono limitati in base a quanto previsto dall’attuale normativa anti-Covid: per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 3756079951. Sarà attivo servizio pizzeria, hamburger, fritti e cucina.

Domenica 18 luglio dalle 18 al Beach Village di Scanzorosciate si terrà un nuovo appuntamento con “Aperitivo Aperol Spritz”. Considerando le attuali normative anti-Coronavirus, è consigliata la prenotazione ed è obbligatoria la permanenza al tavolo nel rispetto del distanziamento.

L’ingresso è libero fino al raggiungimento massimo della capienza legata alle misure anti Covid 19.