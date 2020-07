Tornano di moda i picnic: 10 consigli per organizzarli al meglio

Torna di moda il picnic. Nell’estate post-Covid il tradizionale pasto all’aperto può essere una soluzione semplice, comoda ed economica per trascorrere piacevoli giornate all’aria aperta e godere della bella stagione nel rispetto delle restrizioni anti-contagio.

Vi proponiamo, quindi, dieci consigli per potervi organizzare al meglio.

– Il primo step sicuramente è la scelta del luogo in cui recarsi sincerandosi di non utilizzare spazi in cui è vietato sedersi o consumare vivande.

– Munirsi di cappellini, ombrelli o ombrellone per ripararsi dal sole, utili anche in caso di pioggia improvvisa.

– Ci sono, poi, alcuni accessori indispensabili, a cominciare dallo zaino: è meglio usarne uno capiente per riporre cibo e vettovaglie in maniera agevole. Al suo interno va inserita anche una coperta o un plaid da stendere sul prato: servirà sia come tavolo sia per sedersi, rilassarsi o prendere il sole. Se possibile è meglio optare per modelli che hanno un lato plastificato perché consentono di evitare l’umidità del prato, sono più resistenti e si possono pulire con maggior comodità una volta tornati a casa.

– È utile portare con sè qualche piatto, posata e bicchiere usa e getta in più, soprattutto in presenza di bambini che possono romperli.

– Evitare di portare da casa piatti complessi da preparare e impegnativi da trasportare (che non significa rinunciare a mangiare qualcosa di goloso). Il consiglio è privilegiare le preparazioni da cucinare in anticipo e, idealmente, da consumare freddi come sandwich e panini farciti con salumi, formaggi o verdure di stagione. Sono molto pratiche anche le torte salate da farcire a piacere, la pasta fredda o l’insalata di riso. In alternativa o in aggiunta sono veri e propri evergreen l’insalata, verdure da consumare crude, le uova sode o la cotoletta impanata. Per chiudere in dolcezza, poi, sono perfette crostatine e frutta fresca.

– Per tenere in fresco le bevande può essere utile attrezzarsi con una borsa termica con mattonelle di ghiaccio sintetico oppure immergere la bottiglia nell’acqua di un ruscello se si trova nelle vicinanze.

– Utilizzare contenitori ermetici in modo da conservare gli avanzi.

– Da ricordare la protezione solare e il doposole, mentre per gli amanti della tintarella lo spray antizanzare.

– Per trascorrere piacevolmente il tempo libero può essere utile portare con sè alcuni giochi per grandi e piccoli.

– Non va dimenticato, infine, di portare con sé alcuni sacchetti per la spazzatura in modo da lasciare pulito l’ambiente.