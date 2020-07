Sentirsi turisti in città

Quante strade ci sono per raggiungere Città Alta, la nostra storica Bergamo sul colle? Tantissime! E tutte ricchissime di storia e di luoghi magnifici da esplorare!

Sono i nostri Borghi, le vie medievali che collegavano Bergamo ai tanti centri cittadini nelle vicinanze, Borgo Pignolo, Borgo Canale, Borgo S. Leonardo.. luoghi che ancora oggi sono vive comunità che si stringono attorno alle strade acciottolate, alle botteghe storiche, alle secolari tradizioni!

In questi giorni in cui ci stiamo riavvicinando con calma e lentezza alla nostra bellissima città, ho pensato di darti qualche spunto per lasciare la macchina lontano ed incamminarti lungo queste vie per scoprire angoli nascosti e storie pazzesche, per raggiungere, a passi lenti e ricchi di stupore, le porte delle nostre Mura, patrimonio dell’UNESCO!

Quindi indossa le tue scarpe più comode, spalanca gli occhi e goditi questa passeggiata unica e speciale!

Pronti? Partiamo!

BORGO PIGNOLO, IL BORGO DEL SAPERE

Oggi ti spiego come raggiungere Bergamo Alta a piedi, attraversando Borgo Pignolo, il borgo del sapere, dove oggi trova sede l’Università di Bergamo, ma che vanta anche nei secoli scorsi il passaggio di illustri personaggi, rettori e autorità provenienti dalla laguna veneziana.

Sì, perchè siamo lungo una delle arterie che durante la dominazione della Serenissima ha acquisito sempre più rilevanza, proprio perchè collegava Bergamo con la città di Venezia. Qui si stabiliranno nobili e ricchi mercanti, costruendo dimore meravigliose, con ampi giardini ed ortaglie. Sceglieranno questa via, perchè la città sul colle ormai non offriva più spazio e daranno vita ad uno dei borghi più ricchi e importanti della nostra città.

