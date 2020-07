Cinque auto coinvolte, sedici persone ferite e otto chilometri di coda: è il bilancio dell’incidente di sabato mattina lungo la A4, all’altezza del chilometro 187 in direzione Trieste.

Lo schianto poco prima delle 9, tra i caselli di Seriate e Grumello: il traffico scorre lentamente solo lungo la prima corsia.

Foto 2 di 2



Le 16 persone ferite hanno riportato traumi di varia natura, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita: sul posto sono giunte sette ambulanze e un’automedica, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Per chi viaggia in direzione Brescia il consiglio è di uscire a Bergamo, dove inizia la coda che tuttora è in aumento, e rientrare a Grumello dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, invece, si consiglia di percorrere la A58 Tangenziale esterna di Milano e la A35 Brebemi.