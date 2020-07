Rubava energia elettrica e non aveva l’assicurazione del camper: denunciata

Con un cavo elettrico sottraeva l’energia pubblica per alimentare il proprio camper che, oltretutto, non era provvisto dell’obbligatoria copertura assicurativa: per questi motivi è finita nei guai a Rimini una cinquantenne bergamasca.

La donna, come riportato da rimininotizie.net, è stata notata da un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Rimini mentre, con assetto molto basso, era in sosta nel parcheggio di un supermercato.

Subito gli agenti hanno scoperto che il mezzo non era assicurato e l’hanno multata per 868 euro, procedendo al sequestro del mezzo e rimozione tramite soccorso stradale.

Ma da una perquisizione più approfondita hanno anche notato un lungo cavo elettrico che si collegava a un tombino in metallo della pubblica illuminazione, alla quale sottraeva energia: così è anche scattata la denuncia per furto.