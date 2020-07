Inizia il weekend di metà luglio, una metà luglio piuttosto anomala che fin qui ha portato più cieli coperti che sole pieno. Gabriele Galastro ci propone il bollettino del Centro Meteo Lombardo con le previsioni su Bergamo e la provincia.

ANALISI GENERALE

Da oggi, sabato, e fino a martedì è previsto un nuovo rinforzo dell’anticiclone con tempo più stabile e con un lieve rialzo delle temperature. Tra mercoledì e sabato una depressione centrata sulla Penisola scandinava potrà veicolare alcuni cavi d’onda nell’Italia settentrionale con possibili passaggi temporaleschi sulla Lombardia alternati da tempo più stabile. Le temperature resteranno stazionarie o saranno in lieve diminuzione.

Sabato 18 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo poco nuvoloso a tratti con nubi sparse, in pianura nuvolosità residua in diradamento da nord verso sud. Tra il pomeriggio e la sera sul settore orientale dei rilievi Prealpini e delle pedemontane addensamenti cumuliformi con possibili locali piovaschi o rovesci, nelle restanti zone cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 17/19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/30°C.

Domenica 19 luglio 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso eccetto qualche addensamento cumuliforme più compatto sui rilievi ma con bassa probabilità di precipitazioni.

Temperature: Minime comprese tra 18/20°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27/31°C.

Lunedì 20 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata tra i rilievi Prealpini e l’alta pianura nuvolosità residua in rapido dissolvimento, nelle restanti zone cielo sereno o poco nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi cielo irregolarmente nuvoloso con possibili locali piovaschi o rovesci, in pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 19/22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 29/32°C.