Morandi, Febbre da cavallo o Sette anni in Tibet? La tv del 18 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 18 luglio RaiUno alle 21.25 riproporrà “Grazie a Tutti Show”. Un best of di Grazie a Tutti del 2009 dove Gianni Morandi ripercorrerà la sua carriera che ha segnato la storia della musica italiana da oltre 50 anni. Una serata con tanti ospiti che si esibiranno in performance live, accompagnati dall’orchestra. Con Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e con Franco Neri.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash – Condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il film “Incubo biondo”. In un momento in cui aveva il cuore spezzato ed era ufficialmente separata dal marito, Caroline ha avuto una breve relazione con un altro uomo, James. Si è trattato solo di un flirt senza alcun conto che Caroline ha dimenticato dopo aver fatto pace con il marito. La bella Elle, figlia di James, non ha però messo da parte quello che è accaduto e ha solo voglia di distruggere la vita di Caroline come questa ha secondo lei fatto con la sua.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la replica de “La sai l’ultima?”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Febbre da cavallo”; su Italia1 alle 21.30 “La grande Gilly Hoopkins”; su La7 alle 21.15 “Sette anni in Tibet”; su Rai4 alle 21.20 “6 Bullets”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Viol@”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – L’eredità di Granlunda”; su Iris alle 20.55 “Spy”; e su Italia2 alle 21.15 “Fog”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “That’s Life”, con Riccardo Rossi. Che cos’è la vita? Una risposta non c’è, perché è diversa per ogni individuo. Ma per ogni fase della vita ognuno di noi ha qualcosa in comune con tutti gli altri. Da adolescenti si seguono le mode e si veste tutti allo stesso modo; superati i 50, tutti più o meno fanno quattro conti con esami clinici e check-up fisici.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Il gatto e il topo”: mentre indaga sull’omicidio in un lussuoso collegio, Larosière è perseguitato dal suo passato…

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.