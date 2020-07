Hellas Verona-Atalanta, la diretta del match

Al Bentegodi c’è Hellas Verona-Atalanta, due formazioni che in questa stagione stanno andando al di là delle più rosee aspettative d’inizio anno. Ma se per i veronesi si parla di una salvezza tranquillissima, a Bergamo lo spumante è in fresco per festeggiare la seconda qualificazione in Champions League consecutiva, che arriverà in caso di vittoria oggi.

La diretta del match:

Il primo tempo

4′- La prima occasione è dell’Atalanta con Zapata e Gomez cvhe si scambiano i ruoli: cross del colombiano e girata di testa del numero 10, para Silvestri.

1′- Via, si parte!

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. All. Paro (Juric squalificato).