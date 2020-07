Autobus da turismo, Gallone: “Settore al collasso, intervenga il Governo”

Le imprese di noleggio di pullman da turismo in provincia di Bergamo sono un’ottantina, hanno circa settecento dipendenti, e sono ferme da febbraio. La senatrice bergamasca Alessandra Gallone è intervenuta al Senato per ricordare al Governo questo settore dimenticato. Proprio mentre l’aula del Senato, sta discutendo del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Premesso che tutti gli operatori del settore, legati al turismo business, agli eventi, all’incoming turistico e alle gite scolastiche, sono tra quelli che stanno subendo i maggiori danni economici conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 – esordisce la senatrice Gallone -. Il settore registra disdette che arrivano fino alla fine del mese di maggio, se non oltre, e le imprese stanno perdendo anche tutte le prenotazioni per il periodo delle ferie estive. Il danno è certo e non recuperabile. Più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è completamente fermo, il fatturato è a zero dall’inizio dell’emergenza e le prospettive di ripresa sono incerte e difficili, perché le gite scolastiche sono state cancellate a causa dell’interruzione delle attività didattiche e ancora non è chiaro, a settembre, se e con quali criteri potranno ripartire i servizi curriculari ed extracurriculari. Per il trasporto turisti, invece, si dovrà aspettare probabilmente il prossimo anno”.

“Le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui e dei leasing da pagare per l’acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell’impresa. Quello degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è un’attività per lo più stagionale, che vede il suo punto di forza dal mese di marzo al mese di settembre: in questi sette mesi, le imprese, riescono a far fronte alle spese fisse, agli stipendi, al pagamento dei mutui – prosegue la senatrice bergamasca di Forza Italia -. Nei restanti mesi, e dunque da ottobre a febbraio, il lavoro si svolge prevalentemente negli uffici, producendo preventivi per la successiva stagione, ad oggi soggetta all’incertezza della situazione emergenziale. I numeri a livello nazionale indicano che vi sono 6.000 imprese di noleggio autobus granturismo ferme, un fatturato di 2,5 miliardi azzerato, 25.000 bus fermi che, ogni anno, percorrono circa 1,7 miliardi di chilometri in tutta Italia, consumando 4,5 milioni di carburante. La brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi. Sarà necessario intervenire sulle problematiche legate ai fabbisogni di liquidità immediata e su un sistema di indennizzi legati al blocco delle attività, per questo chiedo al Governo di valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostenere il suddetto settore e la filiera ad esso collegata, per evitare il collasso delle imprese di autobus da noleggio con conducente per trasporti privati”.