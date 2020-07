Associazione BergamoScienza, 3 nuovi ingressi: Mazzoleni, Giavazzi e Gherlone

BergamoScienza accoglie tre nuovi ingressi nel Comitato Direttivo dell’Associazione. In rappresentanza dei tre Soci Fondatori Camera di Commercio di Bergamo, Ubi Banca e Università Vita Salute San Raffaele sono stati rispettivamente nominati:

– Carlo Mazzoleni, industriale, presidente di Mazzoleni Trafilerie Bergamasche Spa, già presente nel Direttivo di BergamoScienza quale presidente di Confindustria Bergamo dal 2009 al 2013 e successivamente come consigliere di Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo, vi partecipa ora come neo Presidente della Camera di Commercio di Bergamo;

– Raffaella Giavazzi, biologa ricercatrice all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo rappresenterà il socio fondatore UBI Banca;

– Enrico Gherlone, Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche rappresenta l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano della quale è Magnifico Rettore dall’8 novembre 2018.

Il Direttivo è quindi così composto: Raffaella Ravasio, Presidente; Susanna Pesenti, Segretario Generale; Andrea Moltrasio e Mario Salvi Past Presidents. Consiglieri: Alberto Barcella; Alessandro Bettonagli; Umberto Corrado; Lucia Fumagalli; Enrico Gherlone; Raffaella Giavazzi; Giorgio Gori; Patrizia Graziani; Gianvito Martino; Carlo Mazzoleni; Remo Morzenti Pellegrini; Stefano Scaglia; Enrico Seccomandi.

Novità anche tra i Revisori dei Conti dove Alessandra de Beni sostituisce Alberto Carrara e affianca i confermati Rosella Colleoni e Stefano Lania.

“Diamo il benvenuto ai nuovi consiglieri e al nuovo revisore dei conti – dice la presidente Raffaella Ravasio – e ringraziamo per il prezioso sostegno e lavoro di questi anni Paolo Malvestiti e Alberto Carrara. Un ringraziamento speciale va ai soci fondatori, agli enti, alle istituzioni e alle aziende del territorio che sostengono l’Associazione e che rendono possibili le nostre iniziative. È un sostegno che apprezziamo più che mai in quest’anno difficile, perché ci ha permesso di non arrenderci e di continuare a lavorare per portare la conoscenza scientifica ai nostri giovani e a tutti quegli appassionati di scienza che da diciotto anni seguono BergamoScienza con un coinvolgimento sempre crescente”.