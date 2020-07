Al parco Suardi giornata di confronto sull’antirazzismo

Una giornata per confrontarsi sull’antirazzismo. Questa è la nuova iniziativa organizzata da Black Lives Matter Bergamo sabato 18 luglio alle 14.30, al parco Suardi e intitolata “Intersectional Day: Decolonizziamoci”.

Gli organizzatori hanno deciso di creare 4 tavoli tematici su:

– razzismo istituzionale e le complesse forme in cui si manifesta

– questione ambientale e la sua stretta connessione anche con la questione razziale

– cultura non-bianca che sia voce di minoranze troppo spesso inascoltate e sminuite

– queerness e femminismo non-bianchi che siano inclusivi delle minoranze etniche discriminate.

I partecipanti cercheranno di analizzare insieme le varie forme di razzismo con un approccio intersezionale. Per “intersezionalità” si intende la sovrapposizione delle diverse identità sociali e delle relative discriminazioni ad esse connesse. Per combattere quindi la razzializzazione dei gruppi oppressi, è necessario tener conto di tutte le categorie sociali che la influenzano.

I tavoli tematici avverranno in contemporanea e ci saranno tre giri, per cui i presenti avranno la possibilità di scegliere e partecipare a 3 tavoli su 4.

Ognuno prevederà giochi di attivazione (come giochi di ruolo e quiz) per facilitare la discussione e il confronto collettivo.

Inoltre, ad ogni tavolo si potrà contribuire alla creazione di una “isola comunitaria” ideale che tenga conto delle idee e proposte emerse.

Alla fine, le quattro isole corrispondenti ai quattro tavoli e temi si uniranno in un arcipelago, l’arcipelago intersezionale.

Questa giornata rappresenta l’intenzione di portare avanti un percorso che possa culminare in un evento futuro più grande e inclusivo nella città.

Nel rispetto della normativa anti-Covid, valgono le disposizioni di distanziamento sociale per cui sarà necessario mantenere 1m di distanza, avere la mascherina e, se possibile, dotarsi di gel igienizzante.