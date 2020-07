I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti per un incidente di un bilico cassonato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 luglio.

Il mezzo viaggiava in viale Martire della Libertà, in direzione Bergamo. Intorno alle 18 il guidatore alla rotatoria di Zogno ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e per evitare di investire un’auto ha sterzato finendo in un giardino privato, facendo un salto di circa 8 metri.

Le due persone a bordo sono riuscite ad uscire dal mezzo da sole. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona compromessa. Sul posto ambulanza, elisoccorso e auto medica.