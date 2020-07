Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Tra venerdì e sabato una zona di bassa pressione situata sui Balcani causerà un nuovo debole peggioramento sulla Lombardia con qualche rovescio o temporale sparso tra i rilievi Prealpini e le alte pianure. Da domenica e per l’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo rinforzo dell’anticiclone con tempo stabile e con un lieve rialzo delle temperature.

Venerdì 17 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche debole fenomeno sui rilievi Alpini. Tra il pomeriggio e la sera cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutti i settori con possibili rovesci o locali temporali tra i rilievi Prealpini e le alte pianure.

Temperature: Minime comprese tra 19/22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/30°C.

Sabato 18 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura nuvolosità residua in diradamento da est verso ovest.Tra il pomeriggio e la sera sul settore orientale dei rilievi Prealpini e delle pedemontane addensamenti cumuliformi con possibili locali piovaschi o rovesci, nelle restanti zone cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 18/19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/29°C.

Domenica 19 luglio 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 18/19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27/31°C.