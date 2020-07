Tari, Ribolla: “Palazzo Frizzoni contenga le spese di spedizione”

Da alcune settimane i cittadini del Comune di Bergamo hanno ricevuto una lettera relativa alla riscossione della Tari, la tassa rifiuti.

“I proprietari di più immobili hanno ricevuto diverse lettere, una per ciascun immobile – afferma l’onorevole Alberto Ribolla, consigliere comunale della Lega -. Hanno ricevuto quella relativa all’immobile nel quale hanno la residenza e quelle relative ad altri immobili sfitti, la cui imposta è dovuta dal proprietario stesso. Ciascuna lettera si compone di numerosi fogli per il pagamento in un’unica soluzione o in più rate, per importi, nella maggior parte dei casi, davvero modesti”.

Di fronte a queste buste l’onorevole Ribolla invita “L’Amministrazione Comunale al fine di contenere la spese di spedizione e di stampa, nonché il dispendio di carta, ad inviare un’unica comunicazione relativa alla Tari, dando la possibilità di comunicare un indirizzo mail

o pec, per ciascun proprietario, contenente le informazioni relative alla totalità degli immobili soggetti all’imposta”.