Rubano lamette per oltre 500 euro: denunciate due donne incinte

Il Comando di Polizia Unione sul Serio ha avviato una serie di controlli del territorio per la prevenzione dei reati predatori. Venerdì mattina l’Unità Radiomobile nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dei furti ha sorpreso in flagranza di reato due cittadine italiane Sinti residenti a Torino. Le ragazze, classe ’96 e ’97, si sono rese responsabili del furto di svariata merce all’Esselunga di Nembro per un valore totale di euro 525.

Dopo aver percorso le corsie del supermercato con fare sospetto, le donne si sono dirette alle casse dove hanno pagato beni per circa 5 euro. Superate le casse sono state bloccate, occultate sulla persona venivano ritrovate molteplici confezioni di una nota marca di accessori per uomo. Oltre alla merce rinvenuti ulteriori 675.00 euro in contanti che le due donne non hanno saputo giustificare.

Numerosi i precedenti a loro carico per furto in diverse regioni d’Italia. Essendo in stato interessante al settimo mese le due sono state denunciate a piede libero alla Procura di Bergamo. Nei loro confronti inoltre si è provveduto a richiedere il Foglio di Via obbligatorio al fine di allontanarle dal territorio di Nembro con il divieto di rientro nel Comune per anni 3.

“Come Comando di Polizia stiamo mutando i nostri servizi giorno dopo giorno – spiega il comandante Marco Pera – , l’obbiettivo è quello di diventare punto di riferimento per la sicurezza nei territori dell’Unione.

Attualmente i 6 comuni facenti parte del sodalizio ricevono un servizio di Polizia sempre presente con una centrale operativa raggiungibile tutti i giorni della settimana.

Ai cittadini che si rivolgono a noi è garantita un pronta risposta a tutte le esigenze rappresentate, passando dalla viabilità all’ambiente fino alla microcriminalità. L’obbiettivo è conquistare giorno dopo giorno la fiducia della popolazione con una reciproca collaborazione, e i risultati ci confermano che questo sta avvenendo”.