Intesa pronta a migliorare l’offerta per le azioni Ubi?

Secondo il quotidiano La Repubblica Intesa Sanpaolo starebbe pensando a un miglioramento dell’Offerta pubblica di scambio rivolta ai soci dell’istituto amministrato da Victor Massiah preparandosi ad accogliere le richieste dei soci forti di Ubi.

Sul piatto, Messina sarebbe pronto a mettere una cifra di 600-700 milioni in contanti, che equivarrebbero a un miglioramento di oltre il 10 per cento dell’iniziale offerta tutta in carta.

L’Ops, infatti, prevede che vengano consegnate 17 azioni Intesa Sanpaolo ogni 10 azioni Ubi portate in adesione da parte dei soci. A questo concambio si dovrebbe sommare il conguaglio in contanti.