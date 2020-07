In fiamme un attico in via Divisione Tridentina

I Vigili del Fuoco di Bergamo con APS, Auto botte e Auto scala sono intervenuti nella mattina di venerdì 17 luglio per l’incendio di un tetto in via Divisione Tridentina in città.

L’origine dell’incendio ancora è da verificare, l’appartamento sottostante risulta in fase di ristrutturazione.

Non si registra nessun ferito. I Vigili del fuoco spente le fiamme provvederanno alla bonifica della zona compromessa. Sul posto anche gli agenti della Polizia.