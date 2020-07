Il giovane Montalbano, Maleficent o Lunga vita alla Regina? La tv del 17 luglio

Per la prima serata in tv, venerdì 17 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il giovane Montalbano”. Verrà riproposto l’episodio dal titolo “La stanza numero due”: l’agitazione per le nozze imminenti tra Salvo e Livia è percettibile in commissariato. Esempi di questo febbrile fermento sono Catarella e Mimì. Il primo si è messo a ricamare con le sue stesse mani un corredo vero e proprio per il “dottori” tanto stimato. Mimì, dal canto suo, diventa di una premura quasi spiazzante nei confronti dell’amico prossimo all’altare. Questa armonia prenuziale di attesa e speranza viene incrinata da un evento imprevisto. Salvo e Livia stanno passeggiando in riva al mare quando scorgono un incendio. É l’Albergo Panorama ad andare a fuoco. Il proprietario riesce a far uscire tutti i clienti con un’eccezione. Uno rimane bloccato tra le fiamme. Salvo fa il possibile, ma senza risultato.

L’azione del commissario – sebbene inutile – è eroica. Dal canto suo Livia resta alquanto turbata dal rischio corso dal suo fidanzato.

Montalbano scopre ben presto che l’origine dell’incendio è quasi certamente dolosa. È una faccenda di “pizzo”? Questa è la prima ipotesi, poi scartata. A questo punto resta una sola spiegazione. L’incendio è scoppiato con un obiettivo preciso e può essere definito senza esagerare un attentato.

Su RaiTre alle 21.20 “La Grande Storia – Lunga vita alla Regina”. Anche l’Inghilterra affronta l’emergenza Covid. Il Primo Ministro Boris Johnson annuncia di aver contratto il virus e sarà costretto al ricovero in ospedale. Il Paese intero è sgomento. La regina Elisabetta II parla alla nazione e infonde coraggio, forza e fiducia nel futuro. Ancora una volta, la sovrana più longeva della storia dimostra la sua autorevolezza.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia news speciale”

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Maleficent”; su Italia1 alle 21.30 “Un’estate ai Caraibi”; su La7 alle 21.15 “L’oro dei Mackenna”; su Rai4 alle 21.20 “Rogue agent La recluta”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il dio serpente”; su Iris alle 20.55 “Lolo – Giù le mani da mia madre”; e su Italia2 alle 21.15 “Ice Twisters”

Su Rai5 alle 21.30 “Art Night” – Leoncillo, una fiamma che brucia ancora”. Una personalità complessa quella di Leoncillo Leonardi, un uomo che dedica l’intera sua vita all’arte, lasciandoci delle sculture immense, dense e sofferte. A seguire, “Art night – Civilizations – L’arte nel tempo: il paradiso in Terra”.

Da segnalare, infine, su Canale5 alle 21.25 la serie “Manifest”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation Island”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado”; e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.