Esce di casa e non fa più ritorno, i familiari disperati: “Aiutateci a ritrovarlo”

È uscito di casa per una passeggiata e non ha più fatto ritorno. Sono disperati i familiari di Giovanni Savoldi, 74enne di Bergamo, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di giovedì 16 luglio.

La figlia Stefania lancia un appello attraverso il nostro giornale: “Abita con la moglie Giovanna nel quartiere cittadino di Grumello al Piano – spiega – che lo aspettava a casa giovedì pomeriggio. Invece nulla. Non è la prima volta che succede, ma mai così a lungo.

Crediamo sia andato a fare due passi nei campi di via Santa Croce e poi si sia smarrito. Soffre di Alzheimer. Giovedì sera è stato visto da una donna in via Morali con in mano un sacchetto di fagioli nostrani, forse un regalo di qualcuno. Abbiamo allertato le forze dell’ordine e lo sta cercando anche la Protezione Civile.

Al momento della scomparsa indossava una polo gialla e i pantaloncini verdoni militare. Ha i documenti in tasca. Chi lo vedesse contatti il 112 oppure il mio numero: 3711910983”.