Bergamo, scoppio con incendio in abitazione: ustionati due operai

L’Aps dei Vigili del fuoco di Dalmine la Botte e l’auto scala di Bergamo sono intervenuti per un incendio abitazione a Longuelo, in via Benedetto Marcello 5, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio.

Il rogo è divampato nella taverna della villetta a seguito di uno scoppio. Feriti due operai che stavano effettuando dei lavori in casa: sarebbero rimasti ustionati in modo piuttosto grave.

Gli artigiani stavano posando le piastrelle con il verniciatore. Secondo la prime informazioni una lampada è accidentalmente caduta a terra e ha causato lo scoppio a contatto con il solvente. Le fiamme e il fumo hanno raggiunto anche il tetto attraverso il vano scale.

I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato la zona compromessa. Sul posto anche la polizia per chiarire le cause, oltre al personale medico le cure ai feriti.