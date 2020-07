Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023, Devis Dori: “Mostriamo chi siamo”

Bergamo e Brescia capitali della cultura per il 2023, ora è ufficiale. Con l’approvazione del Decreto Rilancio approvato al Senato, diventa definitiva l’assegnazione per legge alle città di Bergamo e Brescia del titolo di “Capitali italiane della cultura” per l’anno 2023, senza necessità di passare da un bando.

L’assegnazione del titolo alle due città era stata introdotta con un emendamento in Commissione Bilancio alla Camera il 3 luglio scorso, firmato dal deputato bergamasco del Movimento 5 Stelle Devis Dori. Mancava solo l’ultimo tassello, cioè l’approvazione definitiva al Senato, che è giunta nel pomeriggio di giovedì 16 luglio.

“È il momento di mostrare non solo all’Italia, ma anche all’Europa intera, il nostro volto, fatto di coraggio, di voglia di ripartire, di rimetterci in gioco, attraverso la ricchezza del nostro patrimonio artistico e culturale – commenta Dori -. Invito tutti i bergamaschi a sfruttare questa grande opportunità e ad aiutare le amministrazioni comunali a predisporre il miglior programma di eventi ed iniziative. Le Istituzioni si impegnino a coinvolgere tutte le realtà culturali delle due province per rilanciare il settore del turismo e con esso l’economia. Tutti si sentano partecipi di questo successo e contribuiscano con proposte concrete. Auspico il coinvolgimento diretto delle Scuole, perché i nostri studenti, cioè il nostro futuro, possono davvero dare un impulso creativo. Si inizi a lavorare da subito, abbiamo un tempo adeguato per rendere unico e speciale il 2023”.