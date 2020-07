Silvia Persico racconta la lotta col Covid-19: “A letto per 23 giorni, ho voglia di correre”

Affrontare il Coronavirus è molto più difficile di superare una salita ripida come lo Zoncolan.

Come per le più dure delle ascese, un ciclista sa che non deve mai mollare sino alla cima perché soltanto una volta tagliato il gran premio della montagna si concluderà la sofferenza, in bicicletta come nella vita.

Silvia Persico lo ha scoperto nei giorni più duri dell’emergenza, combattendo tenacemente contro quel nemico invisibile che ha messo in ginocchio Bergamo e la sua provincia, vincendolo e tornando così a vivere la propria passione.

“Sono stata 23 giorni a letto per colpa del Covid-19 con dolori fortissimi ai reni e ho perso gusto e olfatto – racconta la 23enne di Cene -. In quei giorni non ho nemmeno toccato la bici, non facevo altro che dormire e mangiare, dormire e mangiare, dormire e mangiare, poi mi sono ripresa lentamente, ho pian piano ho incominciato con i rulli e sono guarita”.

Nonostante le difficoltà vissute dal nostro territorio e le terribili immagini che hanno caratterizzato quel tragico periodo, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha saputo cogliere la forza che caratterizza i bergamaschi e da lì trovar le motivazioni per ripartire.

“Gestire le giornate durante il lockdown é stato difficile. Vedere la mia Bergamo soffrire così è stata dura. I social e i Tg non aiutavano a stare tranquilli – sottolinea Persico -. Quando ho visto i video con i mezzi militari che trasportavano le salme dei miei concittadini, è stata dura, perché mi sento molto legata alla mia terra, ma ora tutti quei momenti – speriamo – sono alle spalle e non vedo l’ora di ripartire”.

L’obiettivo dell’atleta seriana è ora quello di fare il proprio debutto stagionale con i colori della formazione di Bottanuco che l’accompagnano ogni giorno da quasi undici anni.

“Siamo una squadra molto unita, forse ci manca una ragazza di esperienza che in certi momenti ci dica ‘stop’. Dopotutto siamo una squadra molto giovane, ma questo ci aiuterà a maturare noi stesse ancora di più. Il gruppo di quest’anno è ottimo, mi trovo bene con le nuove compagne di squadra: pian piano ci amalgameremo sempre di più secondo il nostro stile – conclude Persico -. Dal 23 luglio andrò in Spagna, ma non so ancora in quale delle tre gare che faremo parteciperò. Di certo sarò al via delle Strade Bianche l’1 agosto a Siena”.