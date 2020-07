Nembro, anche un furgone nella discarica abusiva: maxi multa a una coppia

Il Comando di Polizia dell’Unione Insieme sul Serio nel piano di controllo del territorio e di lotta all’abbandono dei rifiuti, lunedì ha individuato una discarica a cielo aperto in un terreno privato di Nembro.

Gli Uomini dell’unità Radiomobile, hanno effettuato un controllo in località Gavarno, in quanto zona da tempo sottoposta a particolare attenzione per l’abbandono di rifiuti. All’interno di un campo di proprietà di una coppia residente ad Alzano Lombardo, hanno scoperto che il terreno veniva utilizzato a tutti gli effetti come una vera e propria discarica.

All’interno è stata rinvenuta la carcassa di un furgone, una quantità ingente di materiale di scarto proveniente da lavorazioni edili e indefiniti rifiuti solidi che fuoriuscivano dal terreno.

La coppia è stata sanzionata con un verbale di 3900 euro e segnalata alla Provincia per inadempienze in materia di Codice dell’Ambiente.

L’Amministrazione di Nembro inoltre ha provveduto a emettere l’ordinanza per l’immediato sgombero dell’area e il ripristino delle condizioni del terreno.

Sono oltre 20 le contestazioni in materia ambientale riscontrate dal Comando nel dopo “LockDown”, i controlli proseguiranno.