Intesa Sanpaolo si aggiudica il premio “Best bank in Italy”

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato premiato da Euromoney come “Best Bank in Italy”. Il giudizio tiene conto di un ampio paniere di criteri, tra i quali la solidità finanziaria, il livello di digitalizzazione, l’eccellenza nel mobile banking, la remunerazione degli azionisti, la

spiccata attenzione alle valenze sociali nell’attività bancaria, il livello di credito dedicato alle famiglie e alle imprese durante la crisi scaturita dal Coronavirus.

La classifica è stilata annualmente da Euromoney, pubblicazione leader per i mercati finanziari e bancari internazionali, che assegna i riconoscimenti su analisi quantitative e qualitative dei servizi e delle performance e sulla base di sondaggi tra operatori istituzionali di settore.

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Il riconoscimento a livello internazionale come miglior banca in Italia è motivo di grande orgoglio per me e per tutte le persone di Intesa Sanpaolo. Euromoney sottolinea l’importanza – soprattutto in un momento in cui il tessuto economico e sociale dell’Italia è sotto pressione – di poter contare sulla leadership di un grande Gruppo con la forza e la determinazione di impegnarsi per il Paese. Siamo una banca da sempre radicata nel territorio, ma che al contempo crede in un’Italia che abbia un maggiore peso su scala mondiale”.

Intesa Sanpaolo si è aggiudicata anche il riconoscimento in Croazia attraverso la sussidiaria PBZ, che è stata premiata con l’award “Best Bank in Croatia” e, in Serbia, con Banca Intesa Beograd che ha ricevuto il “Best Bank in Serbia”.

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l’economia.

In campo ambientale, ha creato un fondo di 5 miliardi di euro destinato all’economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all’estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d’Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.