Impazza il gossip dell’estate: flirt tra l’ex atalantino Borriello e Marica Pellegrinelli?

Impazza il gossip dell’estate. I protagonisti sono l’ex attaccante (tra le altre) di Atalanta, Milan, Roma e Juventus Marco Borriello e l’attrice bergamasca Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti.

Terminata la relazione con l’imprenditore piemontese Charley Vezza, la cronaca rosa stava avvicinando la 32enne al modello di origini bergamasche Paul Ferrari, ma sembrano esserci novità.

In questi giorni, infatti, stanno circolando in maniera sempre più insistente voci su una possibile love story con Borriello. Il settimanale “Chi” ha diffuso la notizia di un’uscita fra i due: secondo quanto anticipato dalla rivista, venerdì scorso (10 luglio, ndr) l’ex giocatore – 38 anni, ora dirigente dell’Ibiza-Eivissa – avrebbe accompagnato la bergamasca in un noto centro estetico di Milano e dopo averla aspettata si è trattenuto per mangiare un gelato insieme a lei.

I due sono protagonisti anche sul settimanale “Gente”, che li ha immortalati mentre si scambiano un abbraccio e un bacio di saluto dopo un’uscita assieme. Al momento, però, non ci sono ancora conferme: potrebbero esserci presto notizie.