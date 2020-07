Una metà luglio decisamente anomala in questo brutto 2020. Con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo vediamo se migliora a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Dopo il debole peggioramento di mercoledì che ha prodotto qualche temporale sparso anche in pianura, giovedì avremo un lieve rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre con tempo soleggiato in pianura e qualche nube in più solo sui rilievi. Tuttavia tra venerdì e sabato una zona di bassa pressione situata sui Balcani causerà un nuovo debole peggioramento sulla Lombardia con qualche rovescio o temporale sparso tra i rilievi Prealpini e le medio-alte pianure. Da domenica e per l’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo rinforzo dell’anticiclone con tempo stabile e con un lieve rialzo delle temperature.

Giovedì 16 luglio 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo in parte nuvoloso o nuvoloso con possibili locali rovesci su alta Valtellina, Orobie e Garda. In pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 16/19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27/31°C.

Venerdì 17 luglio 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e sulle pianure orientali cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibilità di qualche debole fenomeno, sui rilievi Prealpini e le pianure centro-occidentali cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio tra i rilievi Prealpini e le medio-alte pianure addensamenti cumuliformi con locali rovesci o temporali in esaurimento entro la serata.

Temperature: Minime comprese tra 18/19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/28°C.

Sabato 18 luglio 2020

Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio su tutta la regione soleggiato col transito di qualche velatura. Tra il tardo pomeriggio e la sera sul settore centro-occidentale della regione transito di velature a tratti compatte, sul settore orientale cielo variabilmente nuvoloso con locali piovaschi o rovesci.

Temperature: Minime comprese tra 18/19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/28°C.