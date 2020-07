Contributi a fondo perduto a Blello e altri 54 piccoli comuni bergamaschi

Un contributo dal Governo per opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile. Un’opportunità per riqualificare e valorizzare borghi, per lo più montani, della bergamasca.

In data 11 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che assegna un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020.

Tra i beneficiari, nella bergamasca, ci sono i Comuni di Adrara San Rocco, Algua, Averara, Aviatico, Azzone, Barbata, Bedulita, Bianzano, Blello, Bossico, Bracca, Branzi, Brumano, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dossena, Fonteno, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gaverina Terme, Grone, Isola di Fondra, Isso, Lenna, Locatello, Lussana, Mezzoldo, Moio De’ Calvi, Olmo Al Brembo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Ornica, Piazzattore, Piazzolo, Riva di Solto, Roncobello, Roncola, Rota d’Imagna, Santa Brigida, Songavazzo, Taleggio, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta e Vigolo.

I fondi, come detto, dovranno essere destinati a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e ciascun comune che li riceverà dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza del contributo. Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del contributo saranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.