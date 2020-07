Che Dio ci aiuti, Gianna Nannini o Rigoletto? La tv del 16 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 16 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei segni”. Nel primo, suor Angela appare molto preoccupata per Ginevra. Il padre della ragazza infatti è uscito dal carcere ed è tornato nuovamente a cercarla. Ginevra è in preda ad una forte agitazione. E quando rischia di tutto per vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, Nico riesce a salvarla quasi in extremis. Proprio in questo momento così delicato i due ragazzi si ritrovano molto vicini. Valentina intanto si è resa conto che anche Gabriele e Teodora si sono avvicinati molto l’uno all’altra. Azzurra Leonardi è intenta a recuperare i soldi di Athos. In questa impresa che sembra apparentemente disperata, cerca di coinvolgere tutto il convento e inventa soluzioni bizzarre e impraticabili che alla fine deve purtroppo abbandonare.

Nel secondo, suor Angela sta cercando insieme a Pietro di dare conforto ad una famiglia distrutta. In particolare vorrebbe riunire di nuovo tutti i membri che si sono sparpagliati ovunque. Nel corso di questa impresa umanitaria e solidale scopre un ulteriore dolore che si nasconde in una persona a lei cara. Intanto Nico prende una decisione importante a proposito della sua relazione con Maria. Ma soltanto Ginevra conosce la verità sul legame che unisce due ragazzi. Finalmente Azzurra riesce a trovare un attimo di tranquillità. Infatti ha saputo che Athos partirà in tempi brevi.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash”, condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio “Artisti di strada”: McGarrett, Tani, Junior e Jerry indagano sulla morte di un misterioso lavavetri. Le indagini portano la squadra a scoprir e che l’uomo era uno dei più famosi street-artist del mondo…

Su RaiTre alle 21.20 verrà riproposto “In arte Gianna”, serata dedicata a Gianna Nannini. Il programma, con Pino Strabioli, dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro paese. Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e il conduttore della serata: Pino Strabioli. L’artista si confida, racconta la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche.

Su Rete4 alle 21.25 andranno in scena “I Legnanesi”. Verrà proposto lo spettacolo dal titolo “La famiglia Colombo”: il cortile de “I Legnanesi” è alle prese con la processione di Sant’Ambrogio, il Santo Patrono di Milano. Durante i preparativi, La Mabilia s’invaghisce di uno strano individuo. Sarà vero amore? E come reagiranno La Teresa e Il Giovanni?

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Come si è visto durante il secondo appuntamento, gli equilibri delle coppie stanno cambiando in fretta: Sofia e Alessandro hanno già abbandonato il programma, mentre gli altri fidanzatini tentennano di fronte alla tentazione dei ragazzi single.

Secondo le anticipazioni, per Ciavy arriverà il momento della resa dei conti con la sua fidanzata Valeria che si è avvicinata molto al tentatore Alessandro.

Si tornerà a parlare anche di Manila Nazzaro e del suo fidanzato Lorenzo Amoruso: l’ex calciatore si troverà a dover fare i conti con l’ennesimo filmato che potrebbe mettere a durissima prova il loro sentimento.

Anche per Andrea arriverà il momento di fare i conti con dei nuovi filmati che riguardano la sua fidanzata Anna.

Antonella Elia, invece, continuerà a mettere in discussione il suo rapporto con il fidanzato Pietro.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “L’alba del pianeta delle scimmie”; su Rai4 alle 21.20 “La rapina perfetta”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Reversal – La fuga è solo l’inizio”; su La5 alle 21.05 “Emily Richards – Una tata e tre nipoti”; su Iris alle 20.55 “Traffico di diamanti” e su Italia2 alle 21.15 “Matrix”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Rigoletto” di Verdi. Dirige Daniele Gatti. Regia Damiano Michieletto. Con Iván Ayón Rivas (Duca di Mantova), Roberto Frontali (Rigoletto), Rosa Feola (Gilda), Riccardo Zanellato (Sparafucile), Martina Belli (Maddalena). Orchestra e Coro Teatro dell’Opera di Roma. Regia tv Francesca Nesler.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La notte vola” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.