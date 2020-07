SuperQuark, Come sorelle o Il Barbiere di Siviglia? La tv del 15 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 15 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash – Condotto da Paola Ferrari” e alle 21.45 il telefilm “N.C.I.S.”..Verrà proposto l’episodio “La regola dieci”: una bambina viene ritrovata in un magazzino. La piccola era stata imprigionata da due uomini in un seminterrato insieme alla madre, una recluta della Marina che tutti credevano fosse morta dieci anni prima…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”.

Su Canale5 alle 21.25 “Come sorelle”. La puntata si concentrerà sugli accadimenti che seguiranno all’omicidio di Tekin. La mattina successiva alla drammatica morte giungerà infatti alla villa Sinan, figlio dell’uomo da sempre in pessimi rapporti con il padre. Nel frattempo, mentre Deren rientrerà a Izmir, Azra e Ipek si occuperanno di ripulire tutte le tracce del delitto consumato la sera precedente. Ma per Azra – migliore amica di Çilem, con la quale è cresciuta in orfanotrofio – le cose sono destinate a complicarsi, scoprirà infatti che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso. A motivare i delitti è un furto compiuto dalla donna tempo a dietro, aveva infatti incautamente rubato della droga a un trafficante.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Firewall – Accesso negato”; su La7 alle 21.15 “Il medico della mutua”; su Rai4 alle 21.20 “Resident Evil”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mega Shark vs Giant Octopus”; su La5 alle 21.05 “L’uomo perfetto”; su Iris alle 20.55 “Creation”; su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Usa”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – Ritorno alle origini”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il barbiere di Siviglia” di Rossini nell’edizione firmata da Vittorio Borrelli. Sul podio, il maestro Giampaolo Bisanti. Protagonisti sul palco Antonino Siragusa, Marco Filippo Romano, Chiara Amarù, Roberto de Candia, Nicola Ulivieri, Lorenzo Battagion e Lavinia Bini. Regia tv di Francesca Nesler.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Cara, insopportabile Tess”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Il teo – Sono tornato normale”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.