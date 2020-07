Cieli grigi e aria fresca in questa metà di luglio a bergamo e in provincia. Con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire il tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Pressione sul nord Italia ancora in lieve calo per il passaggio di una saccatura che lambisce in queste ore l’arco Alpino. Il suo raggio d’azione, nella giornata di mercoledì, sarà lievemente meno meridionale con effetti meno importanti sulla Lombardia. Pochi i fenomeni e sopratutto sui monti.

Mercoledì 15 luglio 2020

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso e il nuvoloso con maggiore copertura su Alpi, Prealpi ed Appennino dove in giornata potremo avere qualche rovescio o locale temporale. Tempo migliore su pianure con prevalenza di tempo soleggiato anche se in serata avremo la possibilità di qualche rovescio o isolato temporale sulla parte centro-ovest in un contesto di probabilità comunque basse.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 27 e 29°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Giovedì 16 luglio 2020

Tempo Previsto: sui monti ancora nubi e qualche temporanea apertura nelle ore diurne, ma con sviluppo nel corso della giornata di locali rovesci o temporali, soprattutto su Prealpi orientali. In pianura cielo poco nuvoloso con fenomeni assenti tranne in serata sull’area orientale adiacenti i monti dove i temporali Prealpini potrebbero sconfinare verso sud.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 28 e 30°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.

Venerdì 17 luglio 2020

Tempo Previsto: probabile aumento dell’instabilità sui monti, ma anche in pianura con qualche rovescio o temporale (evoluzione da confermare).

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 25 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C.