Coronavirus, a Bergamo 15 nuovi contagiati; in Lombardia crescono i guariti

Crescono i numeri dei guariti e si abbassa ancora il numero di malati ricoverati in terapia intensiva in tutta la Lombardia. Intanto a Bergamo si contano 15 nuovi positivi. Sono i dati di mercoledì 15 luglio relativi ai contagi da Coronavirus.

I dati di mercoledì 15 luglio:

– i tamponi effettuati: 10.426, totale complessivo: 1.165.476;

– i nuovi casi positivi: 63 (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 ‘debolmente positivi’);

– i guariti/dimessi: 70.936 (+475, di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi);

– in terapia intensiva: 23 (-4);

– i ricoverati non in terapia intensiva: 177 (+1);

– i decessi: 5, totale complessivo: 16.765.

I nuovi casi per provincia:

Milano 18 di cui 10 a Milano città

Bergamo 15

Brescia 8

Como 0

Cremona 1

Lecco 3

Lodi 1

Mantova 8

Monza e Brianza 3

Pavia 1

Sondrio 1

Varese 0