Cambio di prospettive: la donna da madre di famiglia alla carriera

La donna, negli scorsi decenni, era reclusa tra le quattro mura di casa alle prese con il bucato da stendere e le torte da sfornare, in fila alle code dei supermercati e lì pronta al cancello dell’uscita di scuola per prelevare i propri fanciulli.

Oggi la donna non aspira più solo a questo, bensì diventa parte integrante della realtà lavorativa.

Spinta anche dai periodi di forte crisi economica, la figura femminile ha acquisito un’importanza fondamentale nell’incrementare i guadagni familiari.

Soprattutto negli ultimi tempi, la donna si è sempre più affermata in campo lavorativo, tanto da proiettare i propri obiettivi futuri sulla carriera e non più esclusivamente sulla famiglia, come solitamente la società si aspetta.

Sempre più spesso, infatti, i tacchi e il tailleur vengono prediletti rispetto alle tutine da neonato e ai bavaglini.

Le donne che decidono di non avere figli si sono decuplicate nel mondo occidentale: oggi sono ben dieci volte più numerose rispetto a 50 anni fa.

Eppure questa scelta suscita ancora sospetto e diffidenza. La decisione di non volere dei figli, a molti, appare ancora oggi strana, se non insana, incomprensibile, se non problematica. Addirittura scandalosa.

Ci sono bambine che crescono con il sogno di un matrimonio da favola, un abito da sposa da principessa e una famiglia da Mulino Bianco, altre, invece, crescono con l’intento di essere semplicemente le protagoniste della loro storia, senza necessariamente includere il principe azzurro o qualche figlio nei loro progetti.

Una donna in carriera che sceglie di non figliare non è un mostro, non è egoista. È una donna che si sente completa così, che sa amare ugualmente.

Sta solo facendo una scelta diversa, non vale di più o di meno, non le manca un pezzo.

Una valigetta 24 ore piena di obiettivi e sogni professionali non è più destinata solo agli uomini.