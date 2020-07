Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano unite per il turismo: “Quest’estate resta vicino”

“Quest’estate voglio andare vicino. Why not?”: parte da qui e si concretizza in questo semplice slogan la nuova campagna promozionale per il rilancio del turismo dei territori di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano.

La presentazione della campagna è avvenuta nella serata di martedì nei giardini di Palazzo Moroni, riaperti dal Fondo Ambiente Italiano solo poche settimane fa, alla presenza dei sindaci di Bergamo e Cremona Giorgio Gori e Gianluca Galimberti, dei vicesindaci di Brescia e Mantova Laura Castelletti e Giovanni Buvoli, dell’assessora al turismo di Milano Roberta Guaineri.

Realizzata dall’agenzia bresciana Gummy Industries, la campagna, tra affissioni per strada e post sui social, invita a visitare territori vicini e spesso poco conosciuti o addirittura sottovalutati.

All’esperienza della Lombardia Orientale, che nel 2017 aveva già avviato un sodalizio promuovendo Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova tutte insieme attraverso le proprie esperienze enogastronomiche grazie al East Lombardy, si aggiunge quest’anno anche Milano, allargando il perimetro dell’alleanza a un territorio di quasi 6 milioni di abitanti.

L’idea di fondo della campagna è quella di invogliare i cittadini dei cinque territori che molto probabilmente negli anni passati hanno scelte destinazioni internazionali a scoprire i segreti e le esperienze dei territori a portata di mano, raggiungibili facilmente e soprattutto a scoprine i luoghi segreti, le chicche inaspettate dedicando dei week end lunghi a queste esperienze.

Why not inoltre si candida ad essere prima campagna di comunicazione territoriale realizzata con immagini prodotte esclusivamente da Instagramer locali, a sottolineare ancor di più il legame territoriale e autentico delle scelte promozionali 2020. I soggetti delle affissioni verranno adattati per una campagna di social advertising su Facebook e Instagram: i contenuti, declinati in formato social, verranno promossi con una campagna advertising che ne massimizzi la visibilità sui pubblici di riferimento.

Il progetto prevede una campagna comune a tutti e cinque i territori e campagne singole di promozione di ogni provincia: Bergamo Altissima con le immagini delle Orobie, le montagne bergamasche; Birdwatching a Milano, con le immagini dei fenicotteri di Villa Invernizzi; Brescia a Mare, con le immagini dei laghi bresciani solcati da una piccola imbarcazione; poi Cremona in alta quota, con la scala a chiocciola che porta sulla cima del Torrazzo, e Mantova viaggi nel tempo con il suo orologio astronomico.

La campagna social punterà al sito www.andiamovicino.it, che rimanda ai siti di promozione delle quattro provincie e Milano, permette di iscriversi alla newsletter per ricevere segnalazioni dai cinque territori e approfittare di un’estate piena di sorprese: “La bellezza è più vicina di quanto pensi”.