Alleanza ospedale-medici del territorio per proteggere la popolazione più fragile

Proteggere la popolazione più fragile, anche nell’eventualità di una seconda ondata di Covid-19, attraverso una rinnovata alleanza tra ospedale e Medici di Medicina Generale del territorio e la creazione di protocolli condivisi.

È stato questo il tema al centro del webinar “Covid-19: dall’esperienza la prospettiva di domani. Alleanza ospedale territorio: Prevenzione e tempestività delle cure”, organizzato dagli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Policlinico San Pietro e Policlinico San Marco) del Gruppo San Donato, che si è tenuto oggi con il patrocinio di ATS Bergamo e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo e che ha visto la partecipazione di più di settanta medici.

Tra i relatori i responsabili di alcuni dei reparti dei due Policlinici più coinvolti nell’emergenza Covid-19: Pronto Soccorso, Medicina e Riabilitazione Post Covid ma anche il Servizio psicologico.